Manuel Abelenda Cancela

Falleció el día 20 de octubre de 2026, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy miércoles, a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Rus. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio-Carballo, sala nº 2.

Rus (Carballo), 21 de octubre de 2026 P.F. San Jose de Carballo, S.L.