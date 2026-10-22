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Diario de Ferrol

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Rosa María Rodríguez López

(Viuda de Juan Luís Sánchez Rodríguez) 

Falleció el día 20 de octubre de 2026, a los 60 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Acto de despedida en la capilla del tanatorio, hoy jueves, día 22, a las cuatro de la tarde. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial de Santa Leocadia de Frixe. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 3. O Son nº 68.

Frixe (Muxía), 22 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños