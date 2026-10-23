Eduardo Allo Velo
(Viudo de Magdalena L. González Martínez)
Falleció el día 22 de octubre, a los 100 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes, día 23 de octubre, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Miguel de Couso, Coristanco. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.
Couso (Coristanco), 23 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio