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Diario de Ferrol

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Eduardo Allo Velo

(Viudo de Magdalena L. González Martínez) 

Falleció el día 22 de octubre, a los 100 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes, día 23 de octubre, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Miguel de Couso, Coristanco. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.

Couso (Coristanco), 23 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio