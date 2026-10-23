Francisco Ferreiro Mañana

(Paco de Agosto)

Falleció ayer, a los 75 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy viernes, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Cabovilaño. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cabovilaño, 23 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños