Joaquín Fraga Grela

Falleció el 18 de octubre, a los 62 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy viernes, día 23 de octubre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Soandres. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Cerceda, sala nº 1.

Soandres (A Laracha), 23 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio