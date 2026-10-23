José Fernández Lorenzo

Falleció el 22 de octubre, a los 92 años, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes, día 23 a las tres y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Valenza (Coristanco). A continuación, sus restos mortales recibirán sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio: Tres de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Valenza (Coristanco), 23 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio