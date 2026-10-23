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Diario de Ferrol

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Juan José Busto López

Falleció el día 21 de octubre de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy viernes, día 23, a las cuatro de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Toba. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 2. O Son nº 68.

Toba (Cee), 23 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños