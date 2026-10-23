María del Carmen Lorenzo Abelenda

Falleció el día 22 de octubre, a los 74 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el viernes, día 23, a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Verísimo de Oza, Carballo. A continuación, sus restos mortales recibirán sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Oza (Carballo), 23 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio