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Diario de Ferrol

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Marina Losada Martínez

(Viuda de José Alonso Guerra) 

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy viernes con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 23 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños