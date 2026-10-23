Santiago Varela Nogueira

Falleció el día 22 de octubre de 2026, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy viernes a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Sísamo. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio, Carballo (sala nº 1).

Sísamo (Carballo), 23 de octubre de 2026 Funeraria San José