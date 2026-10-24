Antonio Cándido Martínez-Botas Sánchez

Siempre creiste en Jesús, Él te acojerá en el cielo

Falleció anteayer, a los 63 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 24 de octubre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños