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Diario de Ferrol

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Antonio Cándido Martínez-Botas Sánchez

Siempre creiste en Jesús, Él te acojerá en el cielo 

Falleció anteayer, a los 63 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 24 de octubre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños