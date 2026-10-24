José Manuel Allo González

(O Gaiteiro)

Falleció el 22 de octubre, a los 77 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 24 a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Ozón. Tanatorio de Muxía. Velador nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39.

Muxía, 24 de octubre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños