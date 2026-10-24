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Diario de Ferrol

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Teresa Rey Ferreiro

Falleció ayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción: Hoy sábado con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora de los Remedios de Corme Porto (Ponteceso). Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Corme (Ponteceso), 24 de octubre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños