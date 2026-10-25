Dolores Quintela Caamaño

(Lola da “Cantariña”)

Falleció el día 24 de octubre de 2026, a los 66 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del Tanatorio: hoy domingo, día 25, a las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Carnota. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños). Velador nº 1. C / Agra dos Portos, s/n.

Pedrafigueira (Carnota), 25 de octubre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños