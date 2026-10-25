Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Dolores Quintela Caamaño

(Lola da “Cantariña”) 

Falleció el día 24 de octubre de 2026, a los 66 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del Tanatorio: hoy domingo, día 25, a las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Carnota. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños). Velador nº 1. C / Agra dos Portos, s/n.

Pedrafigueira (Carnota), 25 de octubre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños