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Diario de Ferrol

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Juan Domínguez Lado

(O Panelo) 

Falleció el día 24 de octubre de 2026, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy domingo, día 25 a las cinco de la tarde. Celebración de la palabra de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Sardiñeiro. Tanatorio de Fisterra: velador nº 2. C/ Ara Solís nº 44.

Sardiñeiro (Fisterra), 25 de octubre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños