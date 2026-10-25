Rosa Iglesias Pallas

(Vecina de Sucadío - Rodís)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver Hoy domingo. Funeral de cuerpo presente en el Tanatorio San Xulián de A Silva a las cuatro y media de la tarde, y a continuación será el entierro en el cementerio parroquial de San Martín de Rodís. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva.Túmulo nº 1.

Rodís (Cerceda), 25 de octubre de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier