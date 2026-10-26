Manuela Aniceta Carballido Fernández

(Viuda de Eduardo Muñiz Vitureira)

Falleció el día 25 de octubre de 2026, a los 99 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro: hoy lunes, a las cuatro menos cuarto de la tarde salida de la casa mortuoria. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martiño de Cances. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial; favores que agradecen. Casa mortuoria: Lugar de Liñeiro, nº 12.

Cances (Carballo), 26 de octubre de 2026. P.F. San José de Carballo, S.L.