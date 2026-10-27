Encarnación Rama Fraga

(Viuda de Manuel Rodríguez Mallo) (Vecina del Lugar de Agras da Pedreira—Sofán)

Falleció a los 94 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, Sofán.

Sofán (Carballo), 27 de octubre de 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta