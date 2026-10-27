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Diario de Ferrol

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José Fernández Barizo

(José de Angelita) 

Falleció, a los 73 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy martes, a las cuatro de la tarde al cementerio parroquial de Malpica. Funeral a continuación en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica. La conducción del tanatorio al cementerio será lenta. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza nº 31, Malpica. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Malpica de Bergantiños, 27 de octubre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños