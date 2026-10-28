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Diario de Ferrol

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Josefina María Varela Aldao

(Josefa do Campo da Porta) 

Falleció el día 26 de octubre, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy miércoles a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio viejo parroquiales de San Julián de Lendo. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Lendo (A Laracha), 28 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños