Josefina María Varela Aldao
(Josefa do Campo da Porta)
Falleció el día 26 de octubre, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy miércoles a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio viejo parroquiales de San Julián de Lendo. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Lendo (A Laracha), 28 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños