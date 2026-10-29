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Diario de Ferrol

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Jaime Carballo Ríos

(Jaime do Barbeiro) 

Falleció el día 27 de octubre de 2026, a los 62 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy jueves, día 29, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Muxía. Tanatorio de Muxía, velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.

Muxía, 29 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños