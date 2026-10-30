Consuelo Eiris Ponte

(Chelo de Benito)

Falleció ayer, a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Salida del tanatorio hoy viernes, día 30, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa.

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 30 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños