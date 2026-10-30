Dolores Rojo Lema

(Viuda de José Bujeiro Caamaño)

Falleció el día 28 de octubre de 2026, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy viernes, día 30, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Marcos de Corcubión y sepelio a continuación en el cementerio municipal de Corcubión. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. C/ O Son, nº 68.

Cee, 30 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños