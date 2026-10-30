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Diario de Ferrol

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Julio Fondo Pastoriza

(Viudo de Doña Amadora Varela Rial)

Falleció el 29 de octubre, a los 94 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Viernes, día 30 de octubre, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Paio de Cundíns. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Salida del domicilio: Cinco menos veinte de la tarde.

Cundíns (Cabana), 30 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio