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Diario de Ferrol

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Manuel Bermúdez Blanco

(Viudo de Carmen Pose Souto)

Falleció el día 29 de octubre, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio: hoy viernes, día 30, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral y sepelio: Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Mens y sepelio, a continuación, en el cementerio vecinal de San Nicolás de Mens (Barizo). Capilla ardiente: Tanatorio de Malpica, sala nº 2. C/ A Camuza, nº 31 (Malpica).

Mens (Malpica), 30 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños