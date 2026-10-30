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Diario de Ferrol

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María Clarisa Méndez Pardo

(Viuda de Don José Lamas Pereira)

Falleció el día 28 de octubre, a los 90 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy viernes, día 30 de octubre, a las cinco de la tarde. Funeral: El funeral de cuerpo presente se oficiará a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Sofán (Carballo). Entierro y agradecimiento: A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Capilla ardiente: Tanatorio Virxe Milagrosa de Sofán, sala nº 1.

Sofán (Carballo), 30 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio