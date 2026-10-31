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Diario de Ferrol

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Herminia Rodríguez Rial

(Viuda de José Blanco Reyes) 

Falleció anteayer a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE. 

|  D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las tres de la tarde. Funeral y sepelio: Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y el cementerio parroquiales de San Julián de Langueirón (Ponteceso). Capilla ardiente: Tanatorio de Ponteceso, Sala nº 3. C/ Aduana, s/n.

Langueirón (Ponteceso), 31 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños