Manuel Cores Varela

Falleció ayer, a los 78 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado, a las doce de la mañana. Funeral y sepelio: Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y el cementerio parroquiales de San Martín de Cances (Carballo). Capilla ardiente: Tanatorio Bergantiños, sala nº 4. Avda. de Finisterre, nº 62, (Carballo).

Cances (Carballo), 31 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños