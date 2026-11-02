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Diario de Ferrol

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Jacobo Vila García

Falleció ayer, a los 74 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy lunes, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bertoa, Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Bertoa (Carballo), 2 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños