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Diario de Ferrol

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Blanca Méndez Ourens

Finou o día 1 de novembro, aos 88 anos de idade, confortada cos AA.EE. 

(Viúva de Manuel Ferreiro Cruz)

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración pola súa ánima. Saída do tanatorio hoxe martes, día 3, ás catro menos cuarto da tarde. Funeral de corpo presente e enterro deseguido na igrexa e cemiterio parroquiais de Nosa Señora dos Remedios de Corme (Porto). Nota: A condución da igrexa o cemiterio sera a marcha lenta. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. R/ Aduana s/n.

Corme (Porto), 3 de novembro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños