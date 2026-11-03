Blanca Méndez Ourens
Finou o día 1 de novembro, aos 88 anos de idade, confortada cos AA.EE.
(Viúva de Manuel Ferreiro Cruz)
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración pola súa ánima. Saída do tanatorio hoxe martes, día 3, ás catro menos cuarto da tarde. Funeral de corpo presente e enterro deseguido na igrexa e cemiterio parroquiais de Nosa Señora dos Remedios de Corme (Porto). Nota: A condución da igrexa o cemiterio sera a marcha lenta. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. R/ Aduana s/n.
Corme (Porto), 3 de novembro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños