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Diario de Ferrol

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Laureano Suárez Santos

Falleció ayer, a los 66 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio: hoy miércoles, a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y el cementerio parroquiales del Divino Salvador de Erbecedo (Coristanco). Capilla ardiente: Tanatorio Bergantiños, Sala nº 5. Avda. de Finisterre, nº 62 (Carballo).

Erbecedo (Coristanco), 4 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños