José Antonio Ferreiro López

(Tonio do Freixal)

Falleció anteayer, a los 65 años de edad, confortado con los A.A.E.E.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio: Hoy jueves, a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral y sepelio: Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y el cementerio parroquiales de Santo Tomé de Monteagudo. Capilla ardiente: Tanatorio de Laracha, sala nº 3. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).

Monteagudo (Arteixo), 5 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños