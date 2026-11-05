Matilde Pérez Ferreiro

Falleció ayer, a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio: hoy jueves, a las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral y sepelio: Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y el cementerio parroquiales de San Martín de Canduas (Cabana de Bergantiños). Capilla ardiente: Tanatorio Bergantiños, sala nº 1. Avda. de Finisterre, nº 62 (Carballo).

Canduas (Cabana de Bergantiños), 5 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños