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Diario de Ferrol

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Secundino Regueiro Martínez

Falleció anteayer, a los 70 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio: Hoy jueves, a las cuatro de la tarde. Funeral y sepelio: Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y el cementerio parroquiales de San Pedro de Soandres. Capilla ardiente: Tanatorio de Laracha, sala nº 2. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).

Soandres (A Laracha), 5 de noviembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños