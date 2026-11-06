Francisco Santiago Graiño

(Viudo de María del Carmen Pose Rodríguez)

Falleció anteayer, a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy viernes, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Andrés de Tallo (Ponteceso). Incineración, a continuación, en la intimidad familiar. Tanatorio de Ponteceso, Velador nº 3. C/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Tallo (Ponteceso), 6 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños