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Diario de Ferrol

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Josefina Reigia Souto

(Fina das Casas do Monte) 

Falleció anteayer, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy viernes, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica y sepelio, a continuación, en el cementerio parroquial de Malpica. Tanatorio de Malpica: Velador nº 2. C/ A Camuza nº 31, Malpica. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Malpica, 6 de noviembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños