Josefina Reigia Souto
(Fina das Casas do Monte)
Falleció anteayer, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy viernes, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica y sepelio, a continuación, en el cementerio parroquial de Malpica. Tanatorio de Malpica: Velador nº 2. C/ A Camuza nº 31, Malpica. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Malpica, 6 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños