María Carmen Castro Sambade

(Filla do Trancho de Miñóns) (Viuda de José Antonio Martínez González)

Falleció el día 3 de noviembre de 2026, a los 62 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, viernes, día 6, a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y el cementerio parroquiales de San Pedro de Buxantes. Tanatorio A Xunqueira. Velador nº 2. C/ O Son nº 68.

Cee, 6 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños