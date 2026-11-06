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Diario de Ferrol

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María Carmen Castro Sambade

(Filla do Trancho de Miñóns) (Viuda de José Antonio Martínez González) 

Falleció el día 3 de noviembre de 2026, a los 62 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, viernes, día 6, a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y el cementerio parroquiales de San Pedro de Buxantes. Tanatorio A Xunqueira. Velador nº 2. C/ O Son nº 68.

Cee, 6 de noviembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños