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Diario de Ferrol

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Carmen Vila Suárez

(Carmen de Vilas)

Falleció ayer, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños. Velador nº 4. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 7 de noviembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños