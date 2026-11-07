Carmen Vila Suárez

(Carmen de Vilas)

Falleció ayer, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños. Velador nº 4. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 7 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños