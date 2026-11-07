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Diario de Ferrol

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Dolores Guillermina Romero Canosa

(A nai de Calvo)

Falleció el día 6 de noviembre de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, día 7, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio parroquial de San Roque. Tanatorio de Muxía: Velador Nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39.

Muxía, 7 de noviembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños