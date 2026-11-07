Dolores Guillermina Romero Canosa
(A nai de Calvo)
Falleció el día 6 de noviembre de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, día 7, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio parroquial de San Roque. Tanatorio de Muxía: Velador Nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39.
Muxía, 7 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños