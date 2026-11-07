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Diario de Ferrol

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María Carmen Crespo Míguez

(Viuda de José Cotelo Freire) 

Falleció ayer, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y el cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de Torás. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Torás (A Laracha), 7 de noviembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños