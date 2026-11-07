María Carmen Crespo Míguez
(Viuda de José Cotelo Freire)
Falleció ayer, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y el cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de Torás. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Torás (A Laracha), 7 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños