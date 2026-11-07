María Pura Marcote Caamaño

Falleció el día 6 de noviembre de 2026, a los 79 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 7, a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Toba. Tanatorio A Xunqueira: Velador n º4. O Son nº 68.

Cee, 7 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños