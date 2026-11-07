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Diario de Ferrol

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Ramón García Reino

(Ramón do Carrizal) 

Falleció el día 5 a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Sábado a la una y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Sta. María de Ferreira, Coristanco. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco sala nº 3.

Ferreira (Coristanco), 7 de noviembre de 2026.  Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta