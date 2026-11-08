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Diario de Ferrol

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Jesús Eiroa Mosqueira

(Viudo de Teresa Gómez Fondo) 

Falleció ayer, a los 77 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del Tanatorio, hoy domingo, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Misa de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Felix de Anllóns (Ponteceso). Funeral: Viernes, dia 13, a las siete de la tarde. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 2.

Anllóns (Ponteceso), 8 de noviembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños