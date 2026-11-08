Jesús Eiroa Mosqueira
(Viudo de Teresa Gómez Fondo)
Falleció ayer, a los 77 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del Tanatorio, hoy domingo, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Misa de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Felix de Anllóns (Ponteceso). Funeral: Viernes, dia 13, a las siete de la tarde. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 2.
Anllóns (Ponteceso), 8 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños