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Diario de Ferrol

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María Mercedes Mouzo Lema

(Casa do Zapateiro de Vilar) (Viuda de Rafael Lema Lema) 

Falleció el 7 de noviembre, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, domingo día 8 a las cinco de la tarde. Misa cantada de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martiño de Ozón y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio de Muxía - Velador nº 3.

Muxía, 8 de noviembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños