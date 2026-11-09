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Diario de Ferrol

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Antonio Barreiro Trillo

Falleció el 7 de noviembre, a los 85 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, lunes día 9, a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en Muros de San Pedro a las cinco y sepelio a continuación en el cementerio municipal de la Atalaya. Tanatorio de Muros, Poligono de Ventín, velador nº 3.

Louro (Muros), 9 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vázquez