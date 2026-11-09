Carmen Costa Rodríguez

(Vecina de Eirexe – Villadabad)

Falleció el 7 de noviembre, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, lunes. Salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia: doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cipriano de Villadabad - Tordoia. CASA MORTUORIA: TANATORIO SAN XULIÁN DE TORDOIA, TÚMULO Nº 1.

Villadabad (Tordoia), 9 de noviembre de 2026. Funeraria San Xulián