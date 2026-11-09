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Diario de Ferrol

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Consuelo Martínez Souto

(Viuda de Eleuterio Lema Varela) 

Falleció el 8 de noviembre, a los 90 años, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el lunes a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Paio de Cundíns (Cabana). La salida del tanatorio se efectuará a las tres y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Cundíns (Cabana), 9 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio