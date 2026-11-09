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Diario de Ferrol

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José González Suárez

Vecino del lugar de Xende (Rodís), falleció a los 87 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy lunes con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de A Silva. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva.

La Silva - Rodís (Cerceda), 9 noviembre 2026.  Grupo funerario Virxe Milagrosa – Santa Marta