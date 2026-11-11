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Diario de Ferrol

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Alberto Blanco Figueiras

(Alberto de González) (Viudo de Manuela Mato Amarelle) 

Falleció el día 9 de noviembre, a los 83 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy miércoles, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Cesullas (Cabana de Bergantiños). A continuación, recibirá sepultura en el panteón familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las tres y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Cesullas (Cabana de Bergantiños), 11 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio