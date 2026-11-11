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Diario de Ferrol

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Constante Romero Buiturón

(Tinito de Barracas) 

Falleció el día 10 de noviembre de 2026, a los 81años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy miércoles, día 11, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de las Arenas. Tanatorio de Fisterra. Velador nº 2. Rua da Capela nº 2.

Fisterra, 11 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños